La Policía Local de Gáldar informa que a partir de este sábado 12 de diciembre quedan restablecidas las paradas de guaguas y el servicio de transporte que presta GLOBAL en la antigua carretera GC 292, el nuevo Paseo de los Faycanes, en el tramo que quedó suspendido en ambos sentidos desde el pasado 23 de ...