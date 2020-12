Teodoro Sosa, alcalde de Gáldar, ha firmado un decreto por el que se declaran tres días de luto oficial en el municipio, hasta el próximo domingo 13 de diciembre, a las 12.00 horas,en memoria de los cuatro fallecidos en accidente de tráfico en los altos del municipio. The post Luto oficial en Gáldar en recuerdo de las víctimas del accidente de tráfico en los Altos del municipio first appeared on Ayuntamiento de Gáldar.