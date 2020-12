Un equipo de Hemodonación estará operativo en el Club del Mayor de Gáldar a disposición de la población donante del norte. El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH), dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, pondrá en marcha a partir de este lunes, 14 de diciembre, una sala de extracción temporal ... The post El ICHH habilita hasta el 8 de enero un punto de donación temporal en Gáldar first appeared on Ayuntamiento de Gáldar.