El alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, junto al concejal de Cultura y Fiestas, Julio Mateo, el cura párroco de la Iglesia de Santiago, Manuel Reyes, y concejales del grupo de gobierno municipal, presentaron este martes la campaña de difusión y promoción del Año Santo Jacobeo Gáldar 2021, a la que se suma las empresas locales ... The post Las empresas de transporte Guzmán y Gumidafe se suman a la promoción del Año Santo Jacobeo Gáldar 2021 first appeared on Ayuntamiento de Gáldar.