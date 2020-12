El Ayuntamiento de Gáldar celebra este miércoles, a partir de las 19.00 horas, un pleno extraordinario y urgente en cuyo Orden del Día se incluye: 1.- PRONUNCIAMIENTO DEL PLENO, SI PROCEDE, SOBRE LA URGENCIA. 2.-TRANSACCIÓN EXTRAJUDICIAL CON LA CONCESIONARIA DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. ACUERDO PROCEDENTE. The post Convocatoria de Pleno extraordinario y urgente en el Ayuntamiento de Gáldar first appeared on Ayuntamiento de Gáldar.