Otro año más, la Escuela Municipal de Ballet, dependiente de la Concejalía de Actividad Física, Deporte y Salud del Ayuntamiento de Gáldar que dirige Ancor Bolaños Delgado, celebra su acto más entrañable e ilusionante del curso. "NAVIDAD", palabra formada por los ingredientes de una receta mágica para Niños y no tan niños, compuesta por un ... The post La Escuela Municipal de Ballet celebra la Navidad first appeared on Ayuntamiento de Gáldar.