Tras haberse dejado sobre la mesa el pasado día 10 de diciembre la decisión de rescatar el servicio de abastecimiento de agua gestionado por Aqualia, ambas partes finalmente han llegado a un acuerdo por el que la entidad concesionaria desiste de los procedimientos judiciales entablados contra el Ayuntamiento en reclamación de subvenciones por el déficit ... The post El Ayuntamiento de Gáldar y Aqualia alcanzan un acuerdo first appeared on Ayuntamiento de Gáldar.