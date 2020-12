La concejala de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Gáldar, Nuria Esther Vega Valencia, y el concejal de Cultura y teniente alcalde, Julio Mateo Castillo, presentaron conjuntamente en las Casas Consistoriales la actividad didáctica "Juego de Rol Participa Gáldar", un juego socioeducativo sobre qué es la participación ciudadana, dónde y cómo se puede participar en Gáldar, ... The post La Escuela de Ciudadanía de Gáldar incorporará "Juego de Rol" al trabajo de difusión de las políticas participativas en el municipio first appeared on Ayuntamiento de Gáldar.