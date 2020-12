La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Gáldar, que dirige Carlos Ruiz Moreno, celebró este miércoles el Día del Enseñante y para conmemorarlo el consistorio rindió un homenaje a los docentes que se han jubilado en el Curso Escolar 2019/2020. El emotivo reconocimiento arrancó con la actuación musical del timplista Yone Rodríguez acompañado a la ... The post Gáldar rinde homenaje a sus docentes jubilados en el Día del Enseñante first appeared on Ayuntamiento de Gáldar.