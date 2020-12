El Teatro Consistorial de Gáldar acogió este martes el encuentro entre los usuarios del Centro Ocupacional de Gáldar y el alcalde de la ciudad, Teodoro Sosa Monzón, que estuvo acompañado por la concejala de Servicios Sociales, Ana Teresa Mendoza, y la concejala del área del Mayor, Dolores Delgado. Las personas usuarias de este Centro sorprendieron ... The post El Centro Ocupacional de Gáldar desea al Alcalde una Feliz Navidad first appeared on Ayuntamiento de Gáldar.