La Escuela Infantil San Isidro, dependiente del área de Educación del Ayuntamiento de Gáldar, y la Oficina de Correos de Gáldar colaboran en estas fiestas navideñas para hacer llegar a las familias las tarjetas de Navidad que han creado los propios alumnos del centro. Durante las últimas semanas, los carteros han ido repartiendo por los ...