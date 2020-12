Tras la presentación el pasado miércoles 16 de diciembre, en el Salón de Plenos de las Casas Consistoriales, del Juego de Rol "Participa Gáldar", la Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Gáldar ha iniciado las actuaciones de difusión de esta herramienta didáctica entre las asociaciones de vecinos del municipio y a través de las ... The post Participación Ciudadana da a conocer "Juego de Rol" a las asociaciones vecinales first appeared on Ayuntamiento de Gáldar.