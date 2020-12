El Templo Matriz de Santiago acogió la presentación del libro que ha sido editado por el Ayuntamiento de Gáldar para conmemorar la visita histórica de la Virgen del Pino a Gáldar, el pasado año, y así conservar para la posteridad la crónica y las imágenes de aquellos momentos vividos con la llegada de la Virgen ... The post El Ayuntamiento edita un libro que conmemora la visita histórica de la Virgen del Pino a Gáldar first appeared on Ayuntamiento de Gáldar.