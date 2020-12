La Asociación Empresarial Fomento de Gáldar anuncia que la Feria Comercial de Gáldar se celebrará los próximos 2 y 3 de enero en la Plaza de Santiago coincidiendo con el primer fin de semana del Año Santo Jacobeo 2021. El comercio saldrá a la calle pero manteniendo todas las medidas previstas por las autoridades sanitarias ... The post La Feria Comercial de Gáldar abre sus puertas este 2 y 3 de enero first appeared on Ayuntamiento de Gáldar.