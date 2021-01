La Corporación Municipal de Gáldar quiso este sábado guardar un minuto de silencio en recuerdo de Mariam Ibarlucea Echave, asesinada por su pareja el pasado 26 de diciembre, pasando a ser la víctima número 44 de la violencia machista de 2020. Tras haberse confirmado este sábado la motivación machista en el asesinato de Mariam, por ... The post Gáldar recuerda con un minuto de silencio a Mariam, víctima 44 de la violencia de género en 2020 first appeared on Ayuntamiento de Gáldar.