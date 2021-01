La Puerta Santa del Templo de Santiago de los Caballeros de Gáldar se abrió este viernes 1 de enero tras el acto simbólico y tradicional celebrado con motivo del inicio del Año Santo Jacobeo 2021, el noveno año jubilar que celebra el municipio tras la concesión de este privilegio por bula papal en 1965. El ... The post La Puerta Santa de la Iglesia de Santiago ya está abierta dando la bienvenida al Jacobeo Gáldar 2021 first appeared on Ayuntamiento de Gáldar.