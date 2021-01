El pleno del Ayuntamiento de Gáldar aprobó el pasado 28 de diciembre el Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible (PACES) en el que se definen las líneas estratégicas a través de las que el municipio buscará impulsar la lucha contra el cambio climático a través del Pacto de las Alcaldías de ... The post Gáldar aprueba su Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible first appeared on Ayuntamiento de Gáldar.