Los Reyes Magos de Oriente: Melchor, Gaspar y Baltasar han llegado a Gáldar y ya se encuentran recorriendo el municipio por todos y cada uno de los barrios. El Alcalde de la Ciudad de Gáldar, Teodoro Sosa, les dio la bienvenida y les hizo entrega en el Estadio de Barrial, donde se echó mucho de ...