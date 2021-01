Las obras de reasfaltado incluidas en el Plan de Inversiones de Reactivación Económica en la crisis del covid 19, que financia el Cabildo en Gáldar con 600.000 euros, ha permitido al Ayuntamiento galdense llevar a cabo la mejora del estado del firme en diez calles de Barrial, entre las que se encuentra todo el entorno ... The post El nuevo Plan de Asfaltados puesto en marcha por el consistorio galdense mejora el firme en varias calles de Barrial first appeared on Ayuntamiento de Gáldar.