EduCaixa, el programa que engloba toda la oferta educativa de la Fundación la Caixa", en colaboración con la concejalía de Educación del Ayuntamiento de Gáldar, trae a Gáldar la guagua "Creacivity" para ofrecer a escolares y familias una nueva forma de aprender habilidades científicas, tecnológicas y artísticas de forma didáctica. Esta guagua estará situada en ... The post Educaixa trae a Gáldar la guagua "Creactivity", un proyecto divulgativo dirigido a escolares y familias first appeared on Ayuntamiento de Gáldar.