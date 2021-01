Las calles Canónigo de Aguilar y Fray Juan de Agáldar en el barrio de La Enconada han sido reasfaltadas por el Ayuntamiento de Gáldar dentro del Plan de inversiones de reactivación económica en la crisis sanitaria del covid-19, que financia el Cabildo de Gran Canaria. La actuación se incluye en este ambicioso plan de reasfaltado ... The post Varias calles del barrio de La Enconada han sido reasfaltadas first appeared on Ayuntamiento de Gáldar.