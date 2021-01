En los 13 años que lleva de Alcalde, ha podido constatar su profesionalidad y entrega en su labor como policía local y conductor del coche oficial. El alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, despedía ayer de forma oficial y tras su jubilación como policía municipal, a José Claudio Suárez Pérez, quien ha estado a su lado ... The post Teodoro Sosa agradece a José Claudio Suárez los años de servicio y el exquisito trabajo desempeñado first appeared on Ayuntamiento de Gáldar.