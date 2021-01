El Ayuntamiento de Gáldar ampliará de forma gratuita el espacio y flexibilizará la instalación de nuevas terrazas provisionales a bares, restaurantes y cafeterías como medida de apoyo al sector hostelero mientras el municipio esté en situación de nivel de alerta 3, decretado por el Gobierno de Canarias a partir de este lunes, 18 de enero, ... The post El Ayuntamiento de Gáldar amplía el espacio y flexibiliza la instalación de terrazas provisionales durante el periodo de vigencia del nivel de alerta 3 first appeared on Ayuntamiento de Gáldar.