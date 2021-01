Atendiendo la petición de la asociación de vecinos de Nido Cuervo y de los vecinos de la zona, el Ayuntamiento de Gáldar ha llevado a cabo recientemente las obras de reasfaltado de la calle Matos en Nido Cuervo. Esa actuación de incluye en dentro del Plan de inversiones de reactivación económica en la crisis sanitaria ... The post El Ayuntamiento atiende la demanda de reasfaltado de la calle Matos en Nido Cuervo first appeared on Ayuntamiento de Gáldar.