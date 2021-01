En cumplimiento de las nuevas medidas adoptadas desde este lunes 18 de enero con la entrada en vigor del Nivel de Alerta 3 por la Covid-19, el Ayuntamiento de Gáldar informa que se suspende temporalmente la actividad del Mercadillo Municipal que se viene celebrando cada jueves. Atendiendo a las restricciones fijadas, señaló el concejal de ... The post El Mercadillo Municipal de Gáldar suspende su actividad durante el nivel de Alerta 3 first appeared on Ayuntamiento de Gáldar.