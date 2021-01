Como cada año, con el inicio de los exámenes, la Biblioteca Municipal de Gáldar, adscrita a la Concejalía de Educación que dirige Carlos Ruiz, refuerza su horario habitual abriendo al público los siguientes sábados de 2021, en horario de 9 a 13.30 horas: * 23 y 30 de enero * 6 de febrero * 22 ... The post La Biblioteca Municipal de Gáldar refuerza su horario en las épocas de exámenes first appeared on Ayuntamiento de Gáldar.