El alcalde de la ciudad de Gáldar, Teodoro Sosa, junto al concejal de Medio Ambiente, Ulises Miranda, y el concejal de Medianías, Carlos Ruiz, visitó este martes la zona de Samarrita en el pago de Saucillo de las medianías galdenses, donde recientemente la fundación FORESTA ha llevado a cabo la plantación de 1200 árboles entre ... The post FORESTA concluye la plantación de 1200 árboles en la zona de Samarrita de Gáldar first appeared on Ayuntamiento de Gáldar.