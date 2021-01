El Ayuntamiento de Gáldar ha concluido en el barrio de Sardina las obras de reasfaltado llevadas a cabo a través del Plan de Inversiones de Reactivación Económica en la crisis del covid 19, que financia el Cabildo en Gáldar con 600.000 euros, y que ha supuesto la mejora del firme en más de una veintena ... The post El Ayuntamiento de Gáldar mejora el reasfaltado de calles en la urbanización de la ermita de Sardina first appeared on Ayuntamiento de Gáldar.