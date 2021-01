Han concluido los trabajos de construcción del vial G en el polígono industrial de San Isidro de Gáldar, que permitirá no solo la conexión con la zona trasera de la Ciudad Deportiva, donde actualmente se encuentra ubicada la fábrica de bloques, sino también el acceso a varias parcelas, creciendo con ello esta zona industrial del ... The post Con la conclusión de las obras del Vial G crece el Polígono Industrial de San Isidro de Gáldar first appeared on Ayuntamiento de Gáldar.