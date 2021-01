La empresa Hermanos Tito ha sido la adjudicataria de la segunda fase de las obras de mejora del Paseo de Los Faycanes , la antigua GC 292, llamada así tras su municipalización, obras que dan continuidad al proyecto de acondicionamiento de la antigua carretera de San Isidro, desde el Puente de los Tres Ojos hasta ... The post Comienza la segunda fase de las obras del futuro Paseo de Los Faycanes first appeared on Ayuntamiento de Gáldar.