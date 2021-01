El Ayuntamiento de Gáldar ha adjudicado las obras de mejora de la calle Nicolás Ramírez Auyanet, antigua carretera de acceso a Sardina donde el consistorio galdense solicitó su municipalización para proceder a su repavimentación. Esta obra de mejora ha sido adjudicada a la empresa Hermanos Tito por un importe de 288.900 euros y permitirá urbanizar ... The post El Ayuntamiento de Gáldar lleva a cabo las obras de mejora de la calle Nicolás Ramírez Auyanet first appeared on Ayuntamiento de Gáldar.