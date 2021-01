El Ayuntamiento de Gáldar, a través de la Concejalía de Medianías, que dirige Carlos Ruiz, presentará a través de las redes sociales y los medios de comunicación locales dos producciones audiovisuales en homenaje a los Altos de Gáldar. Este domingo 31 de enero, a las 18 horas, será emitido el Festival Altos de Gáldar en ... The post Un canto a los Altos de Gáldar y un documental rendirán homenaje a los vecinos afectados por los incendios forestales de 2019 first appeared on Ayuntamiento de Gáldar.