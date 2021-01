El programa matinal de Radio Gáldar que dirige y presenta Eulalia Marina emite este viernes en colaboración con los IES Saulo Torón y Villa de Firgas un programa especial para difundir un proyecto conjunto que trata sobre discriminación por género, exilio y emigración y en el que se conmemora 4 días internacionales: emigración, mujer y ... The post Radio Gáldar en colaboración los IES Saulo Torón y Villa de Firgas emite este viernes un espacio especial sobre discriminación por género, exilio y emigración first appeared on Ayuntamiento de Gáldar.