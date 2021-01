La corporación municipal de Gáldar que preside Teodoro Sosa guardó en el pleno de carácter ordinario de este jueves un minuto de silencio en recuerdo de Mariam Ibarlucea Echave, tristemente asesinada el pasado 26 de diciembre, pasando a ser la víctima número 44 de la violencia machista de 2020. Desde este primer pleno del año, ... The post La Corporación Municipal guarda en pleno un minuto de silencio en recuerdo de Mariam first appeared on Ayuntamiento de Gáldar.