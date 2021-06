El Ayuntamiento de Gáldar, a través de la Concejalía de Desarrollo Socioeconómico, ha lanzado una plataforma web ideada para promocionar el comercio local y al mismo tiempo que cualquier comercio o profesional del municipio pueda ofrecer y vender sus productos o servicios de forma online y así mejorar el posicionamiento del comercio galdense no sólo ... The post El Ayuntamiento de Gáldar muestra su apoyo al comercio local con una nueva web de promoción del sector y compras online first appeared on Ayuntamiento de Gáldar.