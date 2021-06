Alumnado del CEIP Fernando Guanarteme disfruto en la mañana de este jueves del proyecto "Cancionero Isleño por la Igualdad", un espectáculo de títeres y material audiovisual que trabaja la igualdad y diversidad en edades tempranas. La idea, que parte de la Consejería de Igualdad, Diversidad y Transparencia del Cabildo de Gran Canaria, pudo tomar forma ... The post El CEIP Fernando Guanarteme de Gáldar disfrutó del proyecto Isla de Colores del espectáculo "Cancionero Isleño por la Igualdad" first appeared on Ayuntamiento de Gáldar.