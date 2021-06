A través de la actividad denominada "Un cuento de cine" se creará un cortometraje con los cuentos escritos en familia en el Taller Infantil de Lectura Guanartemes y Guayarminas de Gáldar, bajo la dirección de Ángel Hernández Suárez, cineasta y director del Festival de Cine de Gáldar. Será este miércoles, 16 de junio, de 17.00 ... The post La Biblioteca de Gáldar recibe el verano con la actividad "Un cuento de cine" del Taller de Lectura en Familia first appeared on Ayuntamiento de Gáldar.