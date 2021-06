El proyecto "Para que la violencia no encaje" que incluye material de apoyo para la prevención de la violencia de género en los centros de Secundaria y Bachillerato del municipio de Gáldar, fue presentado este martes por la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Gáldar, Ana Teresa Mendoza, el concejal de Educación, Carlos Ruiz y ... The post Gáldar facilita a los centros de Secundaria material didáctico para la prevención de la violencia de género first appeared on Ayuntamiento de Gáldar.