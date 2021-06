El alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, la concejala de Juventud, Nuria Esther Vega y la consejera de Educación y Juventud del Cabildo de Gran Canaria, Olaia Morán, presentaron este miércoles en rueda de prensa el programa Gáldar Verano Joven 2021 dirigido a los jóvenes del municipio de edades comprendidas entre los 14 y los 30 ... The post Juventud Gáldar retoma un amplio programa de actividades para los jóvenes de cara al verano first appeared on Ayuntamiento de Gáldar.