Este viernes tuvo lugar la toma de posesión de Juan Manuel Sosa Santana y Daniel Mendoza Bolaños que ascienden en el cuerpo de la Policía Local de Gáldar a subinspector y oficial, respectivamente. En el Teatro Consistorial y ante el alcalde de la ciudad, Teodoro Sosa, ambos prometieron sus nuevos cargos tras superar las correspondientes ...