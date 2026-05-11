Gáldar completa el asfaltado de la calle Churruca, una de las vías principales de El Agujero
La actuación, que ha supuesto el asfaltado de 3.500 metros cuadrados, amplía la capacidad de aparcamiento hasta las 51 plazas
El Ayuntamiento de Gáldar ha finalizado los trabajos de asfaltado de la calle Churruca, una de las vías principales del barrio costero de El Agujero y uno de los accesos a la piscina natural de la zona.
La actuación cobra especial relevancia por su ubicación, ya que esta calle se encuentra también en el entorno de entrada al Centro de Interpretación La Guancha, cuya inauguración está prevista para el próximo lunes 18 de mayo.
El alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, y el primer teniente de alcalde, Julio Mateo Castillo, visitaron este viernes la zona para comprobar el resultado de los trabajos. La intervención ha permitido además aumentar el número de aparcamientos hasta las 51 plazas, diez más que antes de la actuación.
Los trabajos han supuesto el asfaltado de una superficie de 3.500 metros cuadrados y forman parte del proyecto de rehabilitación del firme en distintas calles del municipio. Esta iniciativa cuenta con una inversión de medio millón de euros, financiada íntegramente por el Cabildo de Gran Canaria a través del Plan de Cooperación, y fue adjudicada a la empresa Conasfal.
El plan, ejecutado por la Concejalía de Urbanismo que dirige Heriberto Reyes, ha incluido ya actuaciones en diferentes puntos del municipio, como Nido Cuervo, Sardina, San Isidro, El Roque y Barrial. Entre las vías intervenidas figuran Arcipreste Romero, Urbanización El Faro, Lomo de La Ermita, Pescadores Nuez, La Ciel, José de Viera, Alcalde Luis Rodríguez, Alcalde Diego, Trujillo, Palacio de Heredia, Rodríguez de Lucena, Honduras, Cabo Valentín y Ariete de Betancourt.
El proyecto continuará próximamente con el asfaltado de la Avenida Antonio Rosas, en Sardina.
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