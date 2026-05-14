Hay canciones capaces de despertar recuerdos aunque pasen los años. Sonidos que huelen a romería, a plaza llena, a tambores resonando de noche y a generaciones enteras cantando lo mismo en distintos rincones de Canarias. Todo ese imaginario llegará este sábado a Gáldar con 'Voces de la tradición', un espectáculo que convertirá la Plaza de Santiago en un gran homenaje a la identidad, la música popular y las raíces del Archipiélago.

La cita tendrá lugar el próximo 16 de mayo a partir de las 21:00 horas, con entrada gratuita hasta completar aforo, dentro de la programación organizada con motivo del Día de Canarias.

'Voces de la tradición' unirá a grandes figuras de la música canaria en Gáldar este sábado / LP/DLP

El espectáculo reunirá sobre el escenario a figuras muy reconocidas de la música canaria como Olga Cerpa, el exdirector de Los Sabandeños Héctor González y Luis Morera, integrante de Taburiente, todos ellos bajo la dirección de Manuel González, productor nominado a los Grammy Latinos y creador de espectáculos como Querido Néstor, La Noche de Canarias o César Manrique el Musical.

'Voces de la tradición' unirá a grandes figuras de la música canaria en Gáldar este sábado / LP/DLP

Un viaje por las raíces musicales de Canarias

La propuesta combinará música, tradición y elementos festivos de distintas islas en un recorrido por algunas de las expresiones culturales más reconocibles del Archipiélago. Junto a los artistas principales participarán también el cantautor gomero Juan Mesa, el timplista Hirahi Afonso, el acordeonista Miguel Afonso y las solistas Ana Falcón y Paula Gómez.

El espectáculo incorporará además los pitos y tambores de El Pinar, en El Hierro; el colectivo de chácaras y tambores La rebelión de los gomeros folk y la Banda de Agaete.

Los caballitos de fuego también estarán presentes

Uno de los momentos más esperados será la participación de los tradicionales caballitos de fuego de las Fiestas de Santiago, además de la actuación de la agrupación galdense Surco y Arado.

La organización adelanta que el público podrá disfrutar de cerca de dos horas de espectáculo con temas emblemáticos como Ach Guañach, A la Caldera, Agüita o En Busca de Valentina, junto a otras piezas representativas de la música popular canaria.

También habrá versiones instrumentales, interpretaciones a capella, proyecciones visuales y efectos sonoros diseñados para crear una experiencia inmersiva donde músicos, bailarines y tradición romperán la barrera entre escenario y público.

'Voces de la tradición' unirá a grandes figuras de la música canaria en Gáldar este sábado / LP/DLP

Un espectáculo que ya ha triunfado en otras islas

Voces de la tradición ya ha pasado por espacios como Los Jameos del Agua, en Lanzarote; la Plaza de la Candelaria, en Tenerife; o el municipio herreño de La Frontera, donde cosechó una gran acogida del público.

Noticias relacionadas

La iniciativa está organizada por el Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural, junto a la Concejalía de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Gáldar.