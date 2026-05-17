Gáldar impulsa 63 viviendas públicas en Sardina

La vivienda pública sigue avanzando en Gáldar con nuevos proyectos que buscan responder a una de las principales preocupaciones sociales del municipio: el acceso a un hogar asequible. El Ayuntamiento galdense ha conseguido financiación del Cabildo de Gran Canaria para desarrollar la urbanización de Lomo de la Cal, en Sardina, donde está prevista la construcción de 63 viviendas públicas.

La actuación contará con una aportación cercana a los 600.000 euros procedentes del Consorcio de Vivienda del Cabildo de Gran Canaria, mientras que el Ayuntamiento asumirá otros 40.000 euros con fondos propios.

La parcela, situada junto al campo de fútbol de Sardina, fue adquirida previamente por el Consistorio con el objetivo de destinarla a vivienda protegida.

Un modelo similar al de El Roque

El alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, explicó que el proyecto seguirá el mismo modelo utilizado actualmente para las 52 viviendas que se construyen en El Roque.

Según detalló, el Ayuntamiento adquiere y cede gratuitamente el suelo, el Cabildo financia las obras de urbanización y posteriormente el Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), ejecuta la construcción de las viviendas.

El objetivo final pasa por poner estos inmuebles a disposición de familias vulnerables del municipio.

Viviendas en marcha en varios puntos del municipio

El concejal de Vivienda, Eleazar Rodríguez, recordó además que las 52 viviendas de El Roque deberán estar en ejecución antes del 31 de diciembre de este año.

A ello se suman las siete viviendas previstas en Caideros, cuya adjudicación está prevista antes del próximo mes de julio.

Más suelo para futuros proyectos

El Ayuntamiento también ha incorporado recientemente cerca de 70.000 metros cuadrados de suelo tras adquirir varias parcelas pertenecientes a la Sareb.

La operación, valorada en 163.000 euros, incluye veinte parcelas distribuidas entre el Paseo de Los Guanartemes y Playa Canaria.

Además de futuros desarrollos residenciales, parte de estos terrenos podrán destinarse a equipamientos públicos y zonas de aparcamiento vinculadas a servicios como el centro de salud o instalaciones educativas.