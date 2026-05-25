Gáldar concede ayudas a las AMPA para facilitar la conciliación y apoyar proyectos educativos

El Ayuntamiento de Gáldar ha entregado ayudas a las Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado del municipio con el objetivo de favorecer la conciliación familiar y laboral, además de impulsar el desarrollo de proyectos educativos en los centros escolares.

El alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, y la concejala de Educación, Rita Cabrera Cruz, hicieron entrega de estas subvenciones, que se convocan por cuarto año consecutivo tras la demanda trasladada por las familias para ampliar servicios como la acogida temprana y la recogida tardía.

La Concejalía de Educación ha destinado una partida de 30.000 euros para el conjunto del año 2026. En esta edición, las ayudas se han repartido entre las ocho AMPA que las solicitaron.

La distribución de la cuantía se realiza mediante una parte fija y dos variables: una vinculada al número de alumnos y otra relacionada con los proyectos presentados para periodos no lectivos, como actividades extraescolares o campus de verano.

Teodoro Sosa destacó que, aunque no se trata de una competencia directa del Ayuntamiento, el Consistorio entiende que debe implicarse para responder a una necesidad real de muchas familias del municipio. El alcalde subrayó que estas ayudas permiten ofrecer recursos que facilitan la conciliación, especialmente en hogares donde los horarios laborales dificultan la atención de los menores.

Por su parte, Rita Cabrera agradeció la implicación de las asociaciones participantes y puso en valor la calidad de los proyectos presentados. La concejala señaló que estas subvenciones buscan apoyar a las AMPA para que puedan desarrollar actividades educativas y de ocio enriquecedoras para los niños y niñas de Gáldar.