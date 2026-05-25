La Romería Infantil de Gáldar 2026 volverá a llenar este miércoles, 27 de mayo, las calles del casco histórico con una de las citas más entrañables de las celebraciones por el Día de Canarias. Escolares, docentes, familias y personas mayores del municipio participarán en un encuentro que busca mantener vivas las tradiciones canarias y reforzar el vínculo entre generaciones.

La comitiva partirá a las 10:00 horas desde la Bajada de Las Guayarminas y recorrerá la calle Capitán Quesada hasta llegar al Santuario de Santiago, donde tendrá lugar la tradicional ofrenda.

En esta edición participarán alumnos y alumnas de varios centros educativos del municipio, entre ellos los colegios Sardina del Norte, Maestro Manuel Cruz Saavedra de Barrial, San Isidro, Los Quintana, Antonio Padrón, Fernando Guanarteme, Alcalde Diego Trujillo y Aguadulce, además del CEIPS Jesús Sacramentado, el CEE Marente, el CER Firgas-Artenara y la Escuela Infantil de San Isidro.

Tras la buena acogida de la pasada edición, el Ayuntamiento ha querido mantener la participación de usuarios de clubes y centros de mayores, convirtiendo la romería en un emotivo encuentro intergeneracional. Estarán presentes los clubes de mayores Santiago de Los Caballeros y Estrella del Norte de Sardina, así como centros de mayores de Marzagán y Escaleritas, junto a sus grupos folclóricos. También participarán personas usuarias del Centro Ocupacional.

La Romería Infantil de Gáldar volverá a reunir a escolares y mayores en el casco histórico / Rayco Tacoronte

La romería contará con la presencia del alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa; el primer teniente de alcalde y concejal de Cultura y Fiestas, Julio Mateo Castillo; la concejala de Educación, Rita Cabrera; y otros miembros de la Corporación municipal.

A las puertas del Santuario, los participantes serán recibidos por el párroco Manuel Reyes. Después de la ofrenda, los escolares ofrecerán bailes y canciones preparados para la ocasión, además de exhibiciones de deportes autóctonos.

CARTEL ROMERÍA INFANTIL GÁLDAR 2026 / LP / DLP

La Romería Infantil forma parte del programa de actos organizado por el Ayuntamiento con motivo del Día de Canarias. El acto principal tendrá lugar el sábado 30 de mayo en Caideros, con la celebración de la Fiesta de la Lana, que cumple su 30ª edición y contará con las actuaciones de Los Sabandeños, La Trova y Los Faycanes.

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La actividad está organizada por las concejalías de Cultura y Fiestas y Educación del Ayuntamiento de Gáldar.