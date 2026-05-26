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Poema del Mar se incorpora como patrocinador del Balonmano Gáldar Gran Canaria

El acuario se une al club galdense para promover valores de sostenibilidad, divulgación ambiental y desarrollo de la isla

El Balonmano Gáldar cae en casa ante el Granitos Ibéricos Carballal

El Balonmano Gáldar cae en casa ante el Granitos Ibéricos Carballal / LP/DLP

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

El Balonmano Gáldar Gran Canaria ha anunciado la incorporación de Poema del Mar como nuevo patrocinador del club, en una alianza que vincula deporte, sostenibilidad, divulgación ambiental y promoción de la isla.

El acuerdo permitirá a la entidad galdense reforzar su estructura, aumentar su visibilidad y dar continuidad al crecimiento deportivo que viene desarrollando en las últimas temporadas.

Poema del Mar, ubicado en Las Palmas de Gran Canaria, es uno de los referentes internacionales en conservación marina y divulgación científica. Su compromiso con la protección del entorno y la educación ambiental conecta con los valores que promueve el club, tanto dentro como fuera de la cancha.

Poema del Mar refuerza el proyecto del Balonmano Gáldar como nuevo patrocinador

Poema del Mar refuerza el proyecto del Balonmano Gáldar como nuevo patrocinador / LP/DLP

Con esta colaboración, el acuario refuerza también su apuesta por el deporte como herramienta de cohesión social, promoción de hábitos saludables y proyección de Gran Canaria.

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La alianza abre nuevas vías de trabajo conjunto entre ambas entidades y consolida su papel como agentes comprometidos con el desarrollo social, deportivo y turístico de la isla.

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