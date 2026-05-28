La piscina de la Ciudad Deportiva Venancio Monzón renovará su liner desde el lunes

La Concejalía de Actividad Física, Deporte y Salud del Ayuntamiento de Gáldar recuerda a los usuarios de la Ciudad Deportiva Venancio Monzón que el próximo lunes, 1 de junio, comenzarán las obras de sustitución del liner de la piscina municipal.

La actuación permitirá renovar este elemento de la instalación, que se encontraba deteriorado, y se aprovechará además el vaciado del vaso para llevar a cabo diferentes labores de mantenimiento y mejora.

Entre los trabajos previstos se incluye la limpieza de filtros, la revisión y puesta a punto de las bombas de circulación, así como el pintado y la limpieza de las canaletas.

El concejal del área, Ancor Bolaños, subraya la importancia de esta intervención para seguir mejorando las infraestructuras deportivas del municipio. Según explicó, tras la instalación de la nueva bomba de calor y la colocación de la doble cristalera, ahora correspondía actuar sobre el liner de la piscina.

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Bolaños destacó que, una vez finalicen los trabajos y la instalación vuelva a abrir sus puertas, la ciudadanía podrá contar con una piscina más moderna y acondicionada, tanto para la práctica de la natación como para el desarrollo de los distintos cursos y actividades que se realizan durante todo el año.