Más de un centenar de vecinos de Sardina participan en una nueva asamblea del Plan de Barrios de Gáldar

Más de un centenar de vecinos de Sardina, Barranquillo del Vino, El Faro y otros núcleos cercanos participaron este jueves en una nueva asamblea del itinerario participativo ‘Contigo, Gáldar Sigue Avanzando’, celebrada en la sede de la Asociación de Vecinos San Pedro González Telmo.

El encuentro, el vigésimo tercero de este proceso abierto por el Ayuntamiento de Gáldar, sirvió para analizar las principales necesidades de la zona, recoger propuestas vecinales y avanzar en la definición de las próximas actuaciones incluidas en el Plan de Barrios, que prevé una inversión aproximada de cuatro millones de euros.

La reunión estuvo encabezada por el alcalde, Teodoro Sosa, acompañado por el primer teniente de alcalde, Julio Mateo Castillo, y por miembros de la corporación municipal. Durante su intervención, Sosa repasó algunas de las actuaciones realizadas en los últimos años en Sardina y su entorno, entre ellas la renovación y puesta en valor de la Avenida Alcalde Antonio Rosas, tanto en el pavimento como en el acondicionamiento de los taludes.

El alcalde anunció además que el próximo 23 de junio está prevista la inauguración de la rehabilitación del tramo situado junto a la playa, una de las actuaciones más relevantes impulsadas recientemente por el Consistorio en el barrio.

Actuaciones realizadas y nuevos proyectos

Durante la asamblea también se hizo balance de otros proyectos ejecutados en la zona, como las cubiertas de las dos canchas deportivas, la del barrio y la del centro educativo, esta última financiada por el Ayuntamiento. A ellas se suman la mejora del parque Juan Aguiar, la consolidación de la Bandera Azul en la Playa de Sardina, el parque eólico en Botija, la renovación del campo de fútbol y distintos trabajos de asfaltado.

Sosa recordó además que se encuentra en marcha la conversión de la antigua depuradora de la playa de Martorell en una estación de bombeo, una actuación que permitirá recuperar ese espacio para el uso y disfrute vecinal.

Otro de los proyectos destacados es la construcción de 63 viviendas en Lomo de la Cal. En este sentido, el Ayuntamiento ya ha captado financiación del Cabildo de Gran Canaria para ejecutar la futura urbanización.

La reforma de la GC-202, uno de los grandes retos

Uno de los asuntos centrales de la reunión fue la futura reforma integral de la carretera general que conecta con Sardina, la GC-202. El alcalde explicó que el Ayuntamiento ya cuenta con un proyecto redactado y que tramita la financiación con el Cabildo de Gran Canaria, por un importe aproximado de diez millones de euros.

La intención municipal es desarrollar la obra por tramos, con el objetivo de canalizar servicios y construir aceras. Para ello, el Ayuntamiento considera esencial que la titularidad de la vía pase a ser municipal, ya que actualmente pertenece al Cabildo de Gran Canaria.

Por su parte, Julio Mateo Castillo destacó la estabilidad económica alcanzada por el Consistorio en los últimos años y recordó que la deuda bancaria municipal se ha reducido de 32 millones de euros a menos de cinco millones. Según señaló, esta situación permite afrontar nuevos proyectos con mayores garantías.

El primer teniente de alcalde también puso en valor la utilidad de estas asambleas como herramienta para escuchar directamente a la ciudadanía y planificar las inversiones en función de las prioridades reales de cada barrio.

Propuestas vecinales para Sardina

Durante el encuentro, los vecinos plantearon diferentes propuestas relacionadas con la mejora de la cancha deportiva, tanto en los escenarios como en el pavimento. También se expusieron iniciativas para poner en valor el patrimonio histórico y embellecer el barrio, como la instalación de un busto dedicado a José Negrín o la colocación de una réplica del Faro a la entrada de Sardina.

Entre las demandas trasladadas figuran también la ampliación del servicio de guaguas al barrio, la mejora de la señalética y la construcción de un parque canino junto al Lomo de La Ermita, entre otras iniciativas.

Todas las propuestas recogidas serán evaluadas técnicamente por los servicios municipales y elevadas posteriormente al correspondiente Consejo de Barrio, coordinado por la Concejalía de Participación Ciudadana.

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Con esta nueva reunión, el itinerario ‘Contigo, Gáldar Sigue Avanzando’ continúa su recorrido por los distintos barrios del municipio y se consolida como un espacio de participación vecinal para definir futuras actuaciones desde la escucha directa a la ciudadanía.