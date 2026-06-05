El Centro de Interpretación de La Guancha supera las 500 visitas en sus primeros diez días

El Centro de Interpretación de La Guancha, ubicado en el barrio galdense de El Agujero, ha superado las 500 visitas en sus primeros diez días de apertura tras su inauguración el pasado 18 de mayo.

El nuevo recurso museístico ha recibido durante este periodo a residentes, visitantes procedentes de distintos puntos y también a turistas de países como Alemania y Francia. Además, el centro ha acogido ya varias visitas de grupos escolares interesados en conocer mejor la historia y el valor patrimonial del enclave.

El elevado número de visitantes registrado en estos primeros días confirma el interés despertado por este espacio dedicado a la divulgación de La Guancha, uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de Canarias y el primero del Archipiélago en recibir una figura de protección patrimonial, al ser declarado Monumento Histórico-Artístico en 1949.

El centro abre todos los días en horario de 10.00 a 17.00 horas y ofrece una oportunidad para acercarse al hábitat y al modo de vida de los antiguos pobladores costeros de Gáldar.

Un nuevo impulso al patrimonio histórico de Gáldar

El Centro de Interpretación de La Guancha forma parte de la estrategia de puesta en valor del patrimonio histórico impulsada por el Ayuntamiento de Gáldar en los últimos años.

Este nuevo espacio se suma a otros referentes culturales y arqueológicos del municipio, como el Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada, el Museo Agáldar de Historia de la Ciudad, la Casa Museo Antonio Padrón-Centro de Arte Indigenista, el Museo de Arte Sacro Santiago de los Caballeros, el Aula de Mar de Sardina y el Centro de Interpretación Casa de la Lana.

Ubicado en la calle Churruca, en El Agujero, el edificio nace con el objetivo de explicar el yacimiento de La Guancha y ampliar el conocimiento sobre la vida de las comunidades aborígenes vinculadas al litoral galdense.

La instalación cuenta además con una pasarela aérea que conecta con los túmulos arqueológicos del enclave. En el exterior y el entorno del edificio también destacan dos esculturas: una donada por Cristóbal Guerra, situada en la entrada, y otra dedicada a la princesa Tenesoya, obra de Antonio del Rosario.