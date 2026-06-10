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Los mejores vinos de Gran Canaria se dan cita en la décima edición de Joyas Enológicas este fin de semana en Gáldar

La Plaza de Santiago acogerá una noche de vinos, pinchos y música en la que se entregarán los premios del X Certamen Insular de Vinos de Gran Canaria

Iglesia Matriz de Santiago de Los Caballeros (Gáldar)

Iglesia Matriz de Santiago de Los Caballeros (Gáldar) / LP / DLP

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La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

La Plaza de Santiago volverá a convertirse este sábado, 13 de junio, en el gran punto de encuentro para los amantes del vino, la gastronomía y el producto local con la celebración de una nueva edición de Joyas Enológicas.

La cita, que alcanza este año su décima edición, reunirá en el casco histórico de Gáldar una amplia representación de los vinos de Gran Canaria, acompañados por una variada oferta de pinchos y una programación musical pensada para disfrutar de una noche especial en una de las plazas más emblemáticas de la Isla.

Organizada por la Concejalía de Desarrollo Socioeconómico del Ayuntamiento de Gáldar, que dirige Tine Martín, en colaboración con la Concejalía de Museos, la Consejería de Sector Primario y Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria y la Denominación de Origen Gran Canaria, la jornada busca seguir impulsando la promoción del producto local y la cultura vitivinícola insular.

A partir de las 19.30 horas, vecinos y visitantes podrán degustar vinos de Gran Canaria y pinchos a precios populares, en un ambiente diseñado para poner en valor la calidad de los productos de cercanía y el trabajo que realizan las bodegas y profesionales del sector.

Música y premios en el corazón de Gáldar

La velada estará acompañada por distintas actuaciones musicales que contribuirán a crear un ambiente único en la Plaza de Santiago. Sobre el escenario estarán Mercedes Villarino, al arpa; Ismael Leal, al violín; Isabel Padrón y Fasur, en una propuesta que combinará música, gastronomía y vino.

Uno de los momentos más esperados de la noche llegará a las 21.00 horas con la entrega de premios del X Certamen Insular de Vinos de Gran Canaria, cuyos galardones reconocerán a los mejores vinos presentados a concurso.

En esta edición han participado 21 bodegas de la Isla con un total de 60 muestras, que fueron valoradas por un jurado formado por 15 expertos de reconocido prestigio procedentes de distintos puntos del país.

Entre los miembros del jurado figuran profesionales vinculados a restaurantes distinguidos con estrellas Michelin y Soles Repsol, así como especialistas en sumillería, enología, restauración y comunicación gastronómica.

Con esta décima edición, Joyas Enológicas vuelve a situar a Gáldar como escaparate de la excelencia vitivinícola de Gran Canaria y como punto de encuentro entre productores, profesionales y público general.

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El evento refuerza además el compromiso del municipio con la promoción del sector primario, el producto local y las tradiciones vinculadas al mundo del vino.

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